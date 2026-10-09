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Машинист заснул и парализовал движение поездов в Германии

Машинист заснул и парализовал движение поездов в Германии

IMAGO/Ardan Fuessmann/TASS В Германии пьяный машинист заснул в кабине товарного поезда, из-за чего почти на 19 часов было остановлено движение 26 составов на железной дороге между городами Хамм и Ален.

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