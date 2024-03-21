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Несекретные материалы

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Украинская столица подверглась ударам Ту-95МС и МиГ-31И

Украинская столица подверглась ударам Ту-95МС и МиГ-31И

Минувшей ночью российские военные нанесли массированный ракетный удар по военным объектам Украины в разных областях страны.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
«...И воздастся каждому по деяниям его...» ( Евангелие от Матфея)
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10 час.
ИИ
Иван Иванов
СБУ на Владимирской цело, рез. пр. цело, гш цел, МО цело, по ком бьем.
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9 час.
Владимир Негода
жидов бандеровских сначала надо прихлопнуть , от них вся беда !
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52 мин.

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