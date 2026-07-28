Новые правила сократят число семей трудовых мигрантов в РФ

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота в комментарии «360» заявил, что усиление контроля за доходами и налогообложением трудовых мигрантов лишит иностранцев экономической мотивации перевозить семьи в Россию.
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