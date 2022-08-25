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США не спешат возобновлять диалог по ядерному разоружению, заявил Белоусов

США не спешат возобновлять диалог по ядерному разоружению, заявил Белоусов

ООН, 25 авг - РИА Новости. Россия полностью осознает свою ответственность в области ядерного разоружения, но США пока не спешат возобновлять диалог по этой тематике, заявил замглавы делегации России на Обзорной конференции ДНЯО Андрей Белоусов.

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