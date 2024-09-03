Пользователи чувствуют себя «оторванными от остального мира»: спрос на VPN в Бразилии взлетел на 1600%, несмотря на штрафы $9000

Даже несмотря на обещанные крупные штрафы, спрос на VPN в Бразилии вырос на 1600%, согласно анализу сайта VPNMentor, который помогает людям находить и использовать VPN для защиты своей конфиденциальности в Интернете.
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