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Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК полностью контролируют Берховку под Бахмутом

Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК полностью контролируют Берховку под Бахмутом

Село находится в семи километрах от районного центраБизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер», сообщил о переходе под контроль ЧВК населенного пункта Берховка в Донецкой народной республике (ДНР).

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