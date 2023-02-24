Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК полностью контролируют Берховку под Бахмутом

Село находится в семи километрах от районного центраБизнесмен Евгений Пригожин, называющий себя основателем частной военной компании «Вагнер», сообщил о переходе под контроль ЧВК населенного пункта Берховка в Донецкой народной республике (ДНР).
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