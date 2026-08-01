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Кухня и дом

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Как я перестала носить наличные и полностью доверилась цифровым деньгам

Как я перестала носить наличные и полностью доверилась цифровым деньгам

Честно говоря, я уже с трудом вспоминаю, когда в последний раз держала в руках бумажные купюры. Ощущение, что мир финансов перевернулся буквально за пару лет, и теперь кошелек нужен скорее для коллекции дисконтных карт, чем для хранения наличности.

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