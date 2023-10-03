Театр абсурда
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Театр абсурда

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Коммерсанты требуют от России вернуть им акции Ростовского оптико-механического завода

Коммерсанты требуют от России вернуть им акции Ростовского оптико-механического завода

ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ Никак не могут успокоиться бывшие владельцы завода, акции которого переданы в собственность Государства.

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Комментарии
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Лариса Кислицына
все правильно сделали
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12 час.
Владимир Алтайцев
наглеют олигархи, желая  гибели России.
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11 час.
Игорь Максаков
Пора уже Путину издать Указ, который поддержит вся Россия, а именно провести всеобщую полную национализацию всех стратегических предприятий, недр, лесов, и далее по списку и этим он обеспечит реальные честные, народные 99% поддержки на выборах в следующем году. Не надо никого раскулачивать, кто наворовал пусть у них останется всё, но больше никогда и ничего не должно быть приватизировано! Только так будет спасена Россия и её многонациональный народ!
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8 час.

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