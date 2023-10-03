Коммерсанты требуют от России вернуть им акции Ростовского оптико-механического завода

Игорь Максаков

Пора уже Путину издать Указ, который поддержит вся Россия, а именно провести всеобщую полную национализацию всех стратегических предприятий, недр, лесов, и далее по списку и этим он обеспечит реальные честные, народные 99% поддержки на выборах в следующем году. Не надо никого раскулачивать, кто наворовал пусть у них останется всё, но больше никогда и ничего не должно быть приватизировано! Только так будет спасена Россия и её многонациональный народ!