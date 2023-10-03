ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Никак не могут успокоиться бывшие владельцы завода, акции которого переданы в собственность Государства.
Коммерсанты требуют от России вернуть им акции Ростовского оптико-механического завода
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Кислицына
все правильно сделали
Ответить
12 час.
Владимир Алтайцев
наглеют олигархи, желая гибели России.
Ответить
11 час.
Игорь Максаков
Пора уже Путину издать Указ, который поддержит вся Россия, а именно провести всеобщую полную национализацию всех стратегических предприятий, недр, лесов, и далее по списку и этим он обеспечит реальные честные, народные 99% поддержки на выборах в следующем году. Не надо никого раскулачивать, кто наворовал пусть у них останется всё, но больше никогда и ничего не должно быть приватизировано! Только так будет спасена Россия и её многонациональный народ!
Ответить
8 час.
Свежие комментарии