В Брянской области полицейские помогли оперативно доставить в больницу ребёнка, нуждающегося в помощи

Малыш по неосторожности проглотил монету и стал задыхаться. На 10-м км автомобильной дороги Брянск – Новозыбков к экипажу спецвзвода УГИБДД УМВД России по Брянской области в составе капитана полиции Евгения Румянцева и старшего лейтенанта полиции Валентина Лухменева за помощью обратились родители трёхлетнего ребёнка.
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