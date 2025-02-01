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Мойка78.ру Новости СПб

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Петербуржец обновил гардероб, стащив из магазина на Ветеранов спортивный костюм. По информации Мойки78, к правоохранителям днем 31 января обратилась продавец торговой точки на проспекте Ветеранов.

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