Петербуржец обновил гардероб, стащив из магазина на Ветеранов спортивный костюм. По информации Мойки78, к правоохранителям днем 31 января обратилась продавец торговой точки на проспекте Ветеранов.
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Петербуржец обновил гардероб, стащив из магазина на Ветеранов спортивный костюм. По информации Мойки78, к правоохранителям днем 31 января обратилась продавец торговой точки на проспекте Ветеранов.