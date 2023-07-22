Куда после референдума о независимости Фландрии Брюссель пошлёт войска жечь милиционеров и «сепаров» – в Антверпен? Брюгге?*Бельгия может расколоться на фоне растущей напряженности между говорящей по-голландски Фландрией и франкоязычной Валлонией, пишет Politico.
ДНР по-бельгийски – страна грозит развалиться по языковому признаку
Комментарии
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НС
Нина Синельникова
Я эту чушь уже лет 30 периодически из разных источников вижу
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9 час.
Андрей Stan
))) Близится парад суверенитетов в ЕС?... Походу дела, и само ЕС на грани распада... ))) Во хохлшмрази то офиггеют? Сначала их вожделенное ЕС распадется... После, по всей Гийропе начнут хохлов сначала щемить, а после мочить...)))
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8 час.
Махамбет Толеугазин
... правильной дорогой идёте тоффарищи фламандцы ... на баррикады валлоны ... ЕС это тюрьма народов ...
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4 час.
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