ДНР по-бельгийски – страна грозит развалиться по языковому признаку

Я эту чушь уже лет 30 периодически из разных источников вижу

Андрей Stan

))) Близится парад суверенитетов в ЕС?... Походу дела, и само ЕС на грани распада... ))) Во хохлшмрази то офиггеют? Сначала их вожделенное ЕС распадется... После, по всей Гийропе начнут хохлов сначала щемить, а после мочить...)))