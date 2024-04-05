"Это вы разжигаете вражду и ненависть, а не мы": В Новосибирске люди требуют снять с головы продавщицы хиджаб

Платок на голове - вызов? Вот мужик в колготках и на шпильках -это вызов! Не раздувайте из мухи слона! Тем более, что православные и мусульмане в России веками бок о бок живут. Если уж решать проблему с мигрантами, а это действительно проблема, то уж точно не с платков начинать надо!

Evgenija Palette

Дурак ты, Юра. Где ты видел у нас хоть одну продавщицу в платке ( через шею)? На это невозможно смотреть. И то УПОРНОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ ГОВОРИТ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ - ЭТО ХИДЖАБ ( а не какой-то платок, как ты говоришь)... И потом - сдача позиций начинается с малого... ВЫГНАТЬ ЕЕ С РАБОТЫ... (хотя, там, наверное - свои, раз ее терпят)... НО ВЫГНАТЬ НАДО. ЧТОБЫ С ХИДЖАБАМИ ВСЕ БЫЛО ЯСНО. ( В школах заставили эти тряпки снять. ТЕПЕРЬ ОНИ С БЕЛЫМИ БАНТАМИ, БОЛЬШЕ ГОЛОВЫ, СИДЯТ... И ВСЕ - СВЕТЛАНЫ... ( черт бы их побрал)...