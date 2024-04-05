Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • саша дмитренко
    платошка!  в  своих  куриных  мозгах  порядок  наведи,писюн  малолетнийУгроза очевидна: ...
  • Evgenija Palette
    Дурак ты, Юра. Где ты видел у нас хоть одну продавщицу в платке ( через шею)? На это невозможно смотреть.  И то УПОРН..."Это вы разжигает...
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"Это вы разжигаете вражду и ненависть, а не мы": В Новосибирске люди требуют снять с головы продавщицы хиджаб

"Это вы разжигаете вражду и ненависть, а не мы": В Новосибирске люди требуют снять с головы продавщицы хиджаб

Интересная жизнь с Vera Star В Новосибирске произошел весьма показательный случай, который лишний раз доказывает, что не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом, особенно если ты привык посещать мечеть.

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Комментарии
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Юрий Белов
Платок на голове - вызов? Вот мужик в колготках и на шпильках -это вызов! Не раздувайте из мухи слона! Тем более, что православные и мусульмане в России веками бок о бок живут. Если уж решать проблему с мигрантами, а это действительно проблема, то уж точно не с платков начинать надо!
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32 мин.
CM
C Major
да это явно не наши эту дрянь впаривают
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26 мин.
Evgenija Palette
Дурак ты, Юра. Где ты видел у нас хоть одну продавщицу в платке ( через шею)? На это невозможно смотреть.  И то УПОРНОЕ ВОЗРАЖЕНИЕ ГОВОРИТ ТОЛЬКО ОБ ОДНОМ - ЭТО ХИДЖАБ ( а не какой-то платок, как ты говоришь)... И потом - сдача позиций начинается с малого... ВЫГНАТЬ ЕЕ С РАБОТЫ... (хотя, там, наверное - свои, раз ее терпят)... НО ВЫГНАТЬ НАДО. ЧТОБЫ С ХИДЖАБАМИ ВСЕ БЫЛО ЯСНО. ( В школах заставили эти тряпки снять. ТЕПЕРЬ ОНИ С БЕЛЫМИ БАНТАМИ, БОЛЬШЕ ГОЛОВЫ, СИДЯТ... И ВСЕ - СВЕТЛАНЫ... ( черт бы их побрал)...
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5 мин.

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