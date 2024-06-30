Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • ММ
    Пока мигранты не начнут бить депутатов, законы против мигрантов приняты не будут!"Не мешайте русск...
  • Анфиса Иванова
    Сдается мне, что Бастрыкина начнут " тусить..." , - похоже, команда СМИ на " гав" уже дана ...  Очень хотелось бы, чт..."Не мешайте русск...
  • Сергей Лобачев
    Ну хорошо. Остин что то там потребовал в очередной раз. А что ответил Белоусов??? Это более интересно.Пентагон дозвонил...

Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

Приказ Белоусова Генштабу по американским "Жнецам" прозвучал: Военкор назвал 3 сценария, как США отомстят за срыв программы в $30 млрд

© Luka Dakskobler Keystone Press Agency/Globallookpress В Минобороны отметили возросшую интенсивность полётов стратегических беспилотных летательных аппаратов США над акваторией Чёрного моря - тех самых "Жнецов", что уже несколько месяцев кружат у наших границ.

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