Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе людей в Газе при блокаде

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 12 октября в ходе интервью в прямом эфире телеканалу Sky News выразил возмущение из-за вопроса ведущего о судьбе палестинских детей, оставшихся в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.