ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Видимо у немцев лопается терпение.В Регенсбурге мес...
  • Георгий Михалев
    Не надо торопиться. Сначала следует отутюжить с воздуха под ноль, чтобы ни одна террористическая скотина не осталась.Fox News сообщил ...
  • Алексей
    Сначала еще надо найти настоящий,натуральный мед.Везде подделки и разбавленный.Даже на "ярмарках".Врач призвала не ...

Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе людей в Газе при блокаде

Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе людей в Газе при блокаде

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 12 октября в ходе интервью в прямом эфире телеканалу Sky News выразил возмущение из-за вопроса ведущего о судьбе палестинских детей, оставшихся в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх