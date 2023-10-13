Экс-премьер Израиля Беннет возмутился вопросом о судьбе людей в Газе при блокаде

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет 12 октября в ходе интервью в прямом эфире телеканалу Sky News выразил возмущение из-за вопроса ведущего о судьбе палестинских детей, оставшихся в инкубаторах после отключения света в секторе Газа.
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