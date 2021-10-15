Законодатель

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Сатановский предложил пересчитать деньги после визита Нуланд в РФ

Политический эксперт Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» предложил пересчитать деньги после визита Виктории Нуланд в Сообщение Сатановский предложил пересчитать деньги после визита Нуланд в РФ появились сначала на Листай.

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