Политический эксперт Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ» предложил пересчитать деньги после визита Виктории Нуланд в Сообщение Сатановский предложил пересчитать деньги после визита Нуланд в РФ появились сначала на Листай.