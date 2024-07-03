Австро-Венгрия как «рай» для украинцев

В 2008 году, будучи на Западной Украине, автору нередко приходилось слышать от местных жителей примерно следующее: «При русских мы жили плохо, при поляках — тоже так себе, а вот при австрийцах!» Глаза при этом мечтательно закатывались, а в голосе появлялись верноподданнические нотки.