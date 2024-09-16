Кроссовер Toyota bZ3C будет иметь китайские моторы и батареи[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Минувшей весной на Пекинском автосалоне Toyota показала сразу два электромобиля, созданные специально для китайского рынка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии