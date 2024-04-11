Кузьминки
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Кузьминки

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Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
  • Владимир
    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Собянин утвердил проект комплексного развития территории на севере Москвы

Москвы одобрил еще один проект комплексного развития территории Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщил, что территория нежилой застройки в Бескудниковском районе столицы будет реорганизована для строительства гостиничного комплекса, торговых и спортивных центров.

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