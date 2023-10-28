CNN: Подозреваемый в массовом убийстве в США покончил с собой

Роберт Кард, подозреваемый в массовой бойне в штате Мэн, был найден мертвым в пятницу вечером недалеко от реки Андроскоггин в районе Лисбон-Фолс, сообщил комиссар общественной безопасности штата Майкл Саушак.
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