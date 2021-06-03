Протасевич отрекся от украинских «побратимов» и просит Лукашенко его не выдавать

Один из основателей экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который сейчас содержится в минском СИЗО, глубоко раскаивается в том, что принимал участие в войне на Донбассе на стороне украинских карателей в составе нацбата «Азов».
Один из основателей экстремистского телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич, который сейчас содержится в минском СИЗО, глубоко раскаивается в том, что принимал участие в войне на Донбассе на стороне украинских карателей в составе нацбата «Азов».
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