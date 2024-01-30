Пятеро россиян из "Би-2" находятся в центре временного содержания в Бангкоке

Global Look Press/IMAGO/Konstantin Sednev Пятеро граждан России из числа участников группы "Би-2" находятся в центре временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции в Бангкоке, сообщили в ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства РФ в Таиланде.