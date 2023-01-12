Аргументы недели

98 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Надо объединиться с Китам и добить США, чтобы мир зажил спокойно.Российский сенато...
  • Инэсса ив
    Эти мирные для России-сига замедленного действия….предатели и террористыБалицкий: в Запор...
  • Владимир Негода
    вот я и говорю , что стране нужен Сталин , а не клишацы !Клишас об идее Во...

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

12 января - День работника прокуратуры Российской Федерации

В российской истории впервые институт прокуратуры был учрежден Петром Первым. В Указе от 12 января 1722 года при Правительствующем Сенате был учрежден пост генерал-прокурора.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх