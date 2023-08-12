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Все, что нужно знать об обязательной профориентации в школах с 1 сентября

Все, что нужно знать об обязательной профориентации в школах с 1 сентября

Все, что нужно знать об обязательной профориентации в школах с 1 сентября Елена ГалицкаяС сентября текущего года российские школы готовятся внедрить новую программу ранней профориентации, нацеленную на подготовку подростков к цифровой экономике.

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Комментарии
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TI
Tamara I R
А требования к дисциплине не собираются вводить? Или хотя бы оценку за поведение, как раньше? Иначе все без толку.
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