Как снимали фильм "Универсальный солдат": Кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Без сомнений, "Универсальный солдат" – это один из самых крутых боевиков 1990-х. Снятый режиссером Роландом Эммерихом, фильм подарил нам противостояние Жан-Клода Ван Дамма и Дольфа Лундгрена, чье соперничество привело к сценам, которые сделали эту картину культовой классикой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии