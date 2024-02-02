Как снимали фильм "Универсальный солдат": Кадры со съемок и 22 интересных факта о фильме

Без сомнений, "Универсальный солдат" – это один из самых крутых боевиков 1990-х. Снятый режиссером Роландом Эммерихом, фильм подарил нам противостояние Жан-Клода Ван Дамма и Дольфа Лундгрена, чье соперничество привело к сценам, которые сделали эту картину культовой классикой.