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Клинические рекомендации по лечению ожирения планируют изменить в России

Клинические рекомендации по лечению ожирения планируют изменить в России

Новый метод основан на различиях в электрическом сопротивлении тканей организма В России при лечении пациентов с ожирением могут рекомендовать оценивать соотношение жировой и мышечной ткани, а также воды в организме с помощью биоимпедансного анализа.

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