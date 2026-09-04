МВД нашло телефоны пропавших 26 августа в Карачаево-Черкесии

Телефоны трех молодых жителей Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии, Айшат, Аминат и Рамазана Чомаевых, ушедших из дома 26 августа и пропавших без вести, обнаружены в лесу около их села.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Банки могут начат...
- Коротченко раскры...
- Дети на самокатах...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым