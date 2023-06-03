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На Киев обрушился удар возмездия за Белгородчину

На Киев обрушился удар возмездия за Белгородчину

53K прочитали © MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS В Киеве мощные взрывы. Комбинированный удар возмездия русских после атаки ВСУ на Белгородскую область пришёлся по позициям киевской ПВО.

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