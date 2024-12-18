Массированные удары по Украине: что известно о ночных атаках 18 декабря

Масштабные атаки дронами по Украине 18 декабря: "Герани" парализовали ключевые объекты ВСУ. В ночь на 18 декабря по территории Украины были нанесены массированные удары дронами-камикадзе, которые поразили объекты временной дислокации ВСУ, склады боеприпасов и стратегическую инфраструктуру в Киеве, Сумах, Харькове и других областях.