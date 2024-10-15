Гонду о мечте: «Всегда следил за Месси, поэтому в будущем хочу выступать за «Барселону»

— Для тебя «Зенит» — это трамплин в более сильные европейские лиги? У тебя есть мечта попасть в состав гранда или не рвешься туда? — «Зенит» — сильная команда, да еще и базируется в таком красивом городе.
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