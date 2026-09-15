Киев надеется на встречу Зеленского и Трампа на Генассамблее ООН

Украинская сторона рассчитывает организовать личные переговоры Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом в рамках мероприятий Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказал временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник, передает "Новости.
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