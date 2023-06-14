smi.today

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На Украине наступает переломный момент

Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить.

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