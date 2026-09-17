Серые цапли выходят к дорогам под Владимиром, пугая водителей

На территории Камешковского и Меленковского округов водители всё чаще замечают у дорог серых цапель. В региональной Госохотинспекции опубликовали видеозаписи, на которых птицы безбоязненно расхаживают у обочин всего в нескольких метрах от автомобильного потока.
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