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Маск: Байден провел 40% своего президентского срока в отпуске

Маск: Байден провел 40% своего президентского срока в отпуске

Мысль о снижении количества его публичных выступлений и увеличении выходных вызвала опасения.Текущий президент США Джо Байден большую часть своего срока провел в поездках и отпусках.

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