Матвей Ветлугин исполнил произвольную с тремя квадами на Lombardia Trophy, допустив ошибку на лутце

Российский фигурист Матвей Ветлугин выступил на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. В произвольной программе он прыгнул четверной лутц (коснулся льда рукой), четверной тулуп, четверной флип, тройной флип, каскад тройной лутц – двойной риттбергер, а также тройной лутц с двумя двойными акселями.