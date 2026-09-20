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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матвей Ветлугин исполнил произвольную с тремя квадами на Lombardia Trophy, допустив ошибку на лутце

Российский фигурист Матвей Ветлугин выступил на турнире Lombardia Trophy в итальянском Бергамо. В произвольной программе он прыгнул четверной лутц (коснулся льда рукой), четверной тулуп, четверной флип, тройной флип, каскад тройной лутц – двойной риттбергер, а также тройной лутц с двумя двойными акселями.

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