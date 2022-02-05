Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о поддержке Deutsche Welle после закрытия бюро в Москве

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в CША осудили решение России закрыть бюро германской телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве.
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