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Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о поддержке Deutsche Welle после закрытия бюро в Москве

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил о поддержке Deutsche Welle после закрытия бюро в Москве

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что в CША осудили решение России закрыть бюро германской телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) в Москве.

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