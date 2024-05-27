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Закон, порядок, государство

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В Пскове сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд

В Пскове представители региональной Госавтоинспекции совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области напомнили горожанам о правилах передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

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