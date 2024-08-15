Биткоин сталкивается с давлением рынка

Рынок криптовалют борется с восстановлением после значительного падения на прошлой неделе. Цена биткоина борется за сохранение позиции выше $60 000, несмотря на серьезные усилия по восстановлению, при этом макроэкономические факторы продолжают оказывать влияние на стабильность рынка.