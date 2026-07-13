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За рулем

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Названы машины, которые реально проезжают больше 400 000 км

Названы машины, которые реально проезжают больше 400 000 км

Автомобили Toyota снова доказали, что статус «неубиваемых» – это не маркетинг. По данным аналитиков портала iSeeCars, именно у этого японского бренда больше всего шансов преодолеть барьер в 400 000 километров без капитальных вложений в ремонт.

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