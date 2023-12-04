Лайфхаки: как быстро убрать лед с лобового стекла и не повредить его Елена ГалицкаяЗимние утра с обледенелой машиной могут стать настоящим испытанием, но существует несколько эффективных способов разморозить лобовое стекло без риска повреждений.
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