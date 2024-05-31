Белоусов оценил действия России в зоне СВО

Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности. Цели СВО «будут непременно достигнуты», заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.
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