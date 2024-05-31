НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • star
    БРАВО,ждет достойного преемника,который вытащит область из дерьма,хорошо ,если это будет участник СВОГубернатор Азаров...
  • Olga Chuhutina
    Пока жива жена этого пьяницы все останется на местах.Правительство не ...
  • Александр Лагуткин
    Кто бы сомневался. Эта сволочь - Ельцин и помог этим упырям разграбить страну и оседлать бюджетную кормушку. Для них ...Правительство не ...

Белоусов оценил действия России в зоне СВО

Белоусов оценил действия России в зоне СВО

Россия в ходе специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности. Цели СВО «будут непременно достигнуты», заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх