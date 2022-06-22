Военное обозрение

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Нанесена серия ударов по военным объектам противника в Николаевской и Харьковской областях

Нанесена серия ударов по военным объектам противника в Николаевской и Харьковской областях

Иллюстрационное фото В течение ночи нанесены удары по нескольким военным объектам противника. Одна из целей находилась на территории Николаевской области, куда с Запада в последнее время поступает оружие и боеприпасы, а также прибывают наёмники.

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