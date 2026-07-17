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Аргументы и Факты

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Врач Харина объяснила, чем опасны сосудосуживающие капли

Врач Харина объяснила, чем опасны сосудосуживающие капли

Сосудосуживающие капли и гормональные спреи при неправильном применении могут вызывать атрофию слизистой и даже приводить к перфорации носовой перегородки, рассказала «Москве 24» врач-отоларинголог Дарья Харина.

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