Врач Харина объяснила, чем опасны сосудосуживающие капли

Сосудосуживающие капли и гормональные спреи при неправильном применении могут вызывать атрофию слизистой и даже приводить к перфорации носовой перегородки, рассказала «Москве 24» врач-отоларинголог Дарья Харина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии