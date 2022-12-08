В Уссурийскую таможню требуются сотрудники

В Уссурийской таможне продолжается работа по увеличению пропускной способности пунктов пропуска. Большое внимание уделяется укомплектованию вакантных должностей сотрудников и государственных гражданских служащих, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе таможни.
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