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Мода и Шоу-бизнес

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Отца российского оппозиционера исключили из списка террористов

Отца российского оппозиционера исключили из списка террористов

Отец бывшего главы ФБК (включен Минюстом в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан экстремистской, террористической, нежелательной организацией и запрещен в России) Михаил Волков исключен из перечня террористов и экстремистов.

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