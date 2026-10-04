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Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт

Blue Origin показала, откуда будущая база NASA на Луне сможет брать электричество — 20-метровая башня будет выдавать мощность 10 кВт

Безос готовит энергетическую инфраструктуру для Луны Космическая компания Blue Origin Джеффа Безоса представила Power Tower — складную солнечную электростанцию высотой около 20 метров, предназначенную для энергоснабжения будущих баз в районе южного полюса Луны.

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