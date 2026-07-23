Политика как он...
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Политика как она есть

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Закон против релокантов

Закон против релокантов

Закон против релокантовГосдума рассмотрит в среду, 22 июля, законопроекты о введении ограничительных мер для скрывающихся от исполнения наказания релокантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Комментарии
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Наталия
Опоздали с таким законом (кстати, он пока еще не принят!) года на четыре, и даже,  больше. Его надо было принять давно, и дело тут не только в СВО.
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1 м.
И
Иринушка
А почему временного ? Да и все свое имущество они уже распихали по кому надо....
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1 м.