Захарова посмеялась над прощальной речью Харрис

МОСКВА, 7 ноября, ФедералПресс. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, как кандидат в президенты США Камала Харрис выступила с прощальной речью после своего провала на выборах.
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