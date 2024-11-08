РФ и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых ископаемых и углеводородов

РИА Новости/Александр Кряжев Россия будет сотрудничать с Венесуэлой в области твердых ископаемых и углеводородов, соглашение подписано во время встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.