РФ и Венесуэла будут сотрудничать в области твердых ископаемых и углеводородов

РИА Новости/Александр Кряжев Россия будет сотрудничать с Венесуэлой в области твердых ископаемых и углеводородов, соглашение подписано во время встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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