Смешные мемы и картинки про бургеры

Юмор для любителей пышных булок и сочного мясца! Повышает настроение, а не вес! Чуете, пахнет жареным? А еще булками, кетчупом, огурчиками и прочими смачными вытребеньками: свой день рождения сегодня отмечает бургер!27 июля — Международный день бургера.