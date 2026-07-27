Смешные мемы и картинки про бургеры

Юмор для любителей пышных булок и сочного мясца! Повышает настроение, а не вес! Чуете, пахнет жареным? А еще булками, кетчупом, огурчиками и прочими смачными вытребеньками: свой день рождения сегодня отмечает бургер!27 июля — Международный день бургера.
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