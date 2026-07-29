ФСБ объявила Павла Дурова в розыск за содействие терроризму

Криптовалюта Gram, связанная с Telegram Павла Дурова, упала на 2%. ФСБ РФ предъявило ему обвинения в содействии терроризму и объявило в международный розыск, после удаления с Telegram каналов, используемых украинскими спецслужбами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии