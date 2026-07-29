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Царьград

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ФСБ объявила Павла Дурова в розыск за содействие терроризму

ФСБ объявила Павла Дурова в розыск за содействие терроризму

Криптовалюта Gram, связанная с Telegram Павла Дурова, упала на 2%. ФСБ РФ предъявило ему обвинения в содействии терроризму и объявило в международный розыск, после удаления с Telegram каналов, используемых украинскими спецслужбами.

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